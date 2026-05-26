スターゼン＝後場急伸。同社はきょう午後２時ごろ、１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６％）、１５億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これによる需給改善などが期待されているようだ。同社は株主還元の拡充を経営の最重要課題のひとつに位置づけており、株価水準や財務バランス、及び資本構成の状況などを総合的に勘案したという。なお、取得期間は７月１日から１２月３１日までとなっている