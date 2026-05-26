２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円０２銭前後と前日の午後５時時点に比べ６銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９２銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高で推移している。 中東情勢を巡り、米国とイスラエルによる攻撃でイラン側に死者が出たと一部伝わった。これを受けて有事のドル買いの流れが再燃し、ドル円を押し上げた。一方、日銀の氷見野良三