Knights PeakとWindup Gamesは、『Hela: of Mice & Magic』の日本語ディープダイブ映像を公開した。同作はNintendo Switch 2、Xbox Series X|S、PlayStation 5、PC向けに2026年発売予定だ。 【画像あり】美しい自然と個性豊かな動物たちが映るゲームプレイの様子 本作は、スウェーデン北部に着想を得たクラフト感あふれる世界を舞台に、ちっぽけながらも勇敢なネズミとなり、世界のハーモ