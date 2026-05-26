【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月7日22時50分より、NHK BSにて『The Covers「CHEMISTRY×歌姫名曲～デビュー25周年SP～」』が放送される。 ■CHEMISTRY「リリーさんと一度飲みに行きたい！」 番組では、デビュー25周年のCHEMISTRYを迎えて“歌姫の名曲スペシャル”を放送。2001年のデビュー以来、唯一無二のハーモニーで数々のヒットソングを奏でてきたCHEMISTR