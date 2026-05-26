タカショー [東証Ｓ] が5月26日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は1億6100万円の黒字(前年同期は7200万円の赤字)に浮上し、通期計画の5億2000万円に対する進捗率は31.0％に達したものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の72.6％を下回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.3％→1.8％に悪化した。 株探ニュース