インテグループ [東証Ｇ] が5月26日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年5月期の経常利益(非連結)を従来予想の4億9700万円→1億1500万円(前期は4億8600万円)に76.9％下方修正し、一転して76.3％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常損益も従来予想の4億9000万円の黒字→1億0800万円の黒字(前年同期は3200万円の赤字)に78.0％減額した