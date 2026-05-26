ダイドーグループホールディングス [東証Ｐ] が5月26日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は4.5億円の黒字(前年同期は22.8億円の赤字)に浮上し、通期計画の84億円に対する進捗率は5.5％となった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.7％→2.8％に急改善した。 株探ニュース