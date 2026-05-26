26日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数691と、売り買いが拮抗した。 個別では弘電社、クオンタムソリューションズ、トレードワークス、プラコー、大日光・エンジニアリングがストップ高。ＹＫＴ、ニッカトー、栄電子は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、ＫＧ情報、ＪＴＰ、コメ兵ホールディングスなど46