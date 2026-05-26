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26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ182847 -39.9 69260 ２. 野村日経平均 21732 -52.8 67960 ３. 日経Ｄインバ 21611 -30.73096 ４. 日経ベア２ 1593455.576.2