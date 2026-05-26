26日の日経平均株価は前日比162.10円（-0.25％）安の6万4996.09円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは814、変わらずは52。 日経平均マイナス寄与度は405.48円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が76.43円、キオクシア が70.16円、中外薬 が53.4円、ダイキン が44.75円と並んだ。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を620.29円押し上げ。次いでファス