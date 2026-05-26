26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数249、値下がり銘柄数317と、値下がりが優勢だった。 個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、モイがストップ高。ＴＭＨ、イメージ情報開発、うるるは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ダイナミックマッププラットフォーム、デジタルグリッド、シャノン、アクセルスペースホールディングスなど16銘柄は年初来高値を更新。ＨＰＣシス