26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.4％減の3787億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.2％減の2765億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳダウ・ジョーンズ工業株３０種 、ニッセイＥＴＦＳ＆Ｐ５００ヘッジなし 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上