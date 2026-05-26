26日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は、2026-27シーズンよりチーム名称を変更することとなり、SVリーグ理事会において承認されたことをクラブ公式サイトで伝えている。 2026-27シーズンから新たに始まるSV.LEAGUE GROWTH（SVグロース）に参入するV三重は、25日（月）に執り行った大同生命・SVリーグ・ヴィアティン三重バレーボール合