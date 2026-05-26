シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が26日、公式インスタグラムを更新。自身が主題歌を担当する映画に出演している人気女優との2ショットを公開した。さだは、「剛力彩芽さんと」と書き出し、女優・剛力彩芽との2ショットを公開。剛力は5月29日公開の映画「お終活 3 幸春! 人生メモリーズ」（香月秀之監督）に出演しており、さだは同作の主題歌を担当している。ファンからは「剛力彩芽さんとツーショット、ありが