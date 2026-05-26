巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。監督代行を務める橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が取材に対応した。「大変残念ではありますけど、（辞任は）致し方ないのかなと思います」橋上コーチは阿部監督が逮捕された25日とこの日に会話し「“ただただ申し訳なかった”と、“皆さんに本当に申し訳なかった”ということだけは言って