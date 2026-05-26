お笑いコンビ、シソンヌの長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。交友関係について語った。この日はプライベートでも親しい芸人のヒコロヒーと出演。ヒコロヒーが「大好きなお兄さん」と慕うと、長谷川は「面白がってくれるんです。唯一俺のことを」と語った。長谷川は交友関係の広さも知られており、ヒコロヒーは「私からしたら数少ないかわいがってくれる先輩の一人な