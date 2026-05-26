◇MLB ドジャース5-3ロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式に登場しました。三浦選手は「すごく光栄な感じで、私たちここまで頑張ってきてよかったなっていうふうに思います」木原選手も「やっぱり夢のような話で、本当に自分は野球が大好きなので、このような場に立たせていただけて、本当