俳優の石田純一（72）が26日、都内で朝日生命「みんなのあんしん100年プロジェクト」プレス発表会に出席した。介護や認知症の支援を行う新たなプロジェクト。石田は現在72歳で、この日も若々しい姿を見せたが、「だいぶポンコツになってきました」と笑いを誘った。老化や認知症予防もしているといい、「気分は楽しく。僕は本当によくたたかれるけど、それに負けない。何度も社会復帰みたいなことを繰り返していますけど、そういう