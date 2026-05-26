オークスでジュウリョクピエロがV24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）は、22歳の今村聖奈騎手が騎乗したジュウリョクピエロ（牝3、寺島）が制した。女性騎手初のクラシック制覇から2日経った26日、馬名とゆかりのある小説に関する大ニュースが飛び込んだ。ジュウリョクピエロと今村は、後方からレースを進めた。14番手で直線に向くと末脚全開。最後は2着馬と4着馬の間から抜け出した。女性騎手初のク