5月25日、お笑い芸人・有吉弘行が自身のXを更新。《ダチョウ倶楽部のイベント終わりました。今はとにかく阿部監督のことしか考えられません》と投稿。読売ジャイアンツ・阿部慎之助前監督の暴行容疑による逮捕報道を受けたものとみられ、衝撃の大きさがわかる。有吉は同日開催された『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜』にゲスト出演。午後10時30分前後