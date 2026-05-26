卓球女子の若きホープ・松島美空（１２＝川中島中）が、黒星に悔しさをにじませた。４月から地元の京都を離れた松島は、神奈川の木下アカデミーで鍛錬を積んできた。２６日にはシニアのアジア選手権（１０月、ウズベキスタン）代表を懸けた国内選考会に出場。予選リーグの初戦で石田心美（１４＝石田卓球Ｎ＋）に１―３で敗れた。試合後には「（親元を離れてからの）１か月半ぐらい頑張って練習していたけど、そのプレーが全然