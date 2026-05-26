◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２６日・バンテリンドーム）楽天・吉野創士外野手（２２）が１軍に合流した。吉野は埼玉・昌平から２１年ドラフト１位で入団した５年目野手。１８６センチ、７８キロの右打者で、走攻守で高い能力を持つ。昨季、プロ初安打をマークした。今季はここまで２軍で３８試合に出場して、打率２割６分４厘、３本塁打、１６打点、６盗塁の成績を残している。４月中旬までは打率１割台