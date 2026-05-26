タレントの新田恵利が２６日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスで行われた朝日生命保険相互会社の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」発表会に出席した。新田は６年半にわたって実母を在宅介護した経験を持つ。当時について「心の準備もない状態で介護が始まったので悩んだり、泣いたり、笑ったり、とても大変でした」と振り返った。もともと、仲良し親子だったため「母の好物や好きな味付けを知っていました。介護