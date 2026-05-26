昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバーの立花琴未の横顔ショットにファンはメロメロだ。２６日までに自身のインスタグラムを更新した立花。「民族衣装着れて嬉しかった」とつづり、タイの国旗の絵文字を付けて投稿。メンバーカラーの赤色の民族衣装を身にまとい、キリッとした立ち振る舞いを披露した。またお団子ヘアの髪形も公開した。この投稿には「可愛すぎる！国王み