北中米Ｗ杯に挑む日本代表は２６日、千葉県内で合宿の２日目を行い、現在合流した１３人でトレーニングを実施した。ＤＦ渡辺剛は７人が招集されたセンターバック（CB）陣について「全ての状況を想定して準備するのは監督だけじゃない。僕たちもすべき。この期間で他の選手とコミュニケーションを取りながら、この試合展開ならこうしたいね、など、細かく話す時間はある。僕はそういうところをやっていきたい」と話した。Ｗ杯に