お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが２６日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスで行われた朝日生命保険相互会社の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」発表会に、タレントの石田純一、新田恵利と出席した。安藤は障害者福祉施設を運営していたおじの影響で、２０２３年に介護福祉士の資格を取得。「介護は仕事として好き」と語る一方で、「ご家族だけで見られる介護は別」と実母の在宅介護を経験した新田をおも