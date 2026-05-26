◆ジャイアンツカップ東京都東支部予選▽準決勝足立ボーイズ９−８東京城南ボーイズ▽同江戸川南ボーイズ５−４江戸川京葉ボーイズ（５月１７日・江戸川京葉ボーイズＧ）準決勝２試合を行った。東京城南ボーイズと対戦した足立ボーイズは延長タイブレークの８回に１点勝ち越されたが、１番・三橋零央の中前適時打で同点とし２番・宮口功の中犠飛で９―８の逆転サヨナラ勝ち。江戸川南ボーイズは７回、江戸川京葉ボーイ