福岡がFWシャハブ・ザヘディの退団を発表J1のアビスパ福岡は5月26日、FWシャハブ・ザヘディがクラブとの双方合意の上で退団したと発表した。ザヘディはシーズン終了を待たずしてチームを離れ、すでに帰国したことも明かされている。イラン国籍のザヘディはペルセポリスなどのクラブを経て福岡に加入。加入1年目の2024年はJ1リーグ戦31試合に出場して9ゴールをマークするも、昨季は負傷の影響がありリーグ戦21試合で0ゴール。今