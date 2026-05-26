フロリダでキャンプ中のオーストラリア代表北中米ワールドカップ（W杯）に臨むオーストラリア代表は、アメリカのフロリダ州サラソータで行っているトレーニングキャンプに、新たに8選手を招集した。そのなかには現在、FC町田ゼルビアでプレーしているFWテテ・イェンギも含まれている。オーストラリアは現在、W杯に向けた事前キャンプを行っている。このキャンプで最終メンバー選考を行うなか、テテ・イェンギはJリーグやAFCチ