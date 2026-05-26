記事ポイントローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店2名の有名シェフが競演する東武限定スペシャルコラボコース（1人前4,950円）をイートインで提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメと夏のひんやりスイーツが一堂に集結 東武百貨店 池袋本店は、2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで、8階催事場で「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」を同時開催します。今回のテーマはローマ