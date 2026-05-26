在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）が団体の核心的な志向点だった「統一」に関する表現を一斉に削除した。南北関係を敵対的な交戦国と規定して憲法から統一条項を削除した北朝鮮の最近の「二つの国家」基調をそのまま受け入れた措置だ。26日の北朝鮮官営メディアや在日朝鮮新報などによると、朝鮮総連は23、24日に東京朝鮮文化会館で第26回全体大会を開き、こうした方向で団体綱領を改正した。朝鮮総連が綱領に手を加えたのは22年ぶ