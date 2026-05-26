記事ポイントJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」のキャンペーンです凱旋門賞指定席観戦ツアーがペア5組10名様に当たります応募期間は2026年5月20日(水)から6月28日(日)までです JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が、「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」を実施しています。海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念し、フランス・パリで「凱旋門賞」を現地観戦できる旅行ツアーなどが賞品とし