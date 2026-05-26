BTSは今年3月のカムバック以降、2カ月間で米国市場において相次いで成果を上げてきた。新アルバム『ARIRANG』は発売と同時に「Billboard 200」の首位に立ち、タイトル曲『SWIM』もビルボード「HOT 100」1位でチャートに登場した。北米を含む世界各地のスタジアム級会場で開催するワールドツアーも高いチケット販売率を記録し、興行を続けている。メキシコでは、メンバーたちが招待された大統領宮殿近くの広場に5万人のファンが集ま