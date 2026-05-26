記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が東広島市で初開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が2日間集結ステージライブやファイヤーパフォーマンスなど無料エンタメも充実 畜産肉・魚肉・果肉まで「あらゆる肉」をテーマに全国から美食が集まる野外グルメイベントが、広島県東広島市に初上陸します。Gi-FACTORYが主催する『全肉祭』は、和歌山・大阪・岡山など各地でのべ多くの実績を持つ西日本最大級の