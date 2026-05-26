グループBTS（防弾少年団）が、米国3大大衆音楽授賞式の一つ「アメリカン・ミュージック・アワード（AMAs）」で大賞に相当する「アーティスト・オブ・ザ・イヤー（Artist of the Year）」を受賞した。4年余りぶりに完全体での活動を再開したBTSは、復帰と同時に米国主要授賞式のトロフィーを手にし、健在ぶりを証明した。25日（現地時間）、米国ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催されたAMAsで、BTSは「アーティス