インド最高裁長官の「ゴキブリ」発言をきっかけに登場した風刺政党「ゴキブリ人民党（CJP）」が、現地の若者層の間で爆発的な人気を集め、政界の内外で話題となっている。21日（現地時間）、英紙ガーディアンなど海外メディアによると、「ゴキブリ人民党（Cockroach Janta Party・CJP）」は、公式ウェブサイトとSNSアカウントを開設してからわずか5日で、インスタグラムのフォロワー数1500万人を突破した。これは、ナレンドラ・モ