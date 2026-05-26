記事ポイントクロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に拠点を置くTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドした中深煎りのスペシャルティコーヒードリップバッグ単品216円（税込）〜、チョコレートラスクとのセット商品「カフェドラペ」（3,780円・税込）も