記事ポイント日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役を実現したクッションファンデーションスクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドなど美容液成分を配合し、うるおいを保ちながらツヤ肌をキープ2026年7月21日（火）より数量限定発売。本体12g 3,520円（税込） ハーバー研究所が、手を汚さずに時短でベースメイクを仕上げられるクッションファンデーションを数量限定で発売します。美容液成分