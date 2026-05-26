２０日、雲南省昆明市石林イ族自治県の花卉栽培拠点で収穫したバラを見せる農家の人。（石林＝新華社配信／趙普凡）【新華社昆明5月26日】中国雲南省の花市場で、切り花に加え、プリザーブドフラワーの人気が高まっている。特殊加工によってみずみずしい質感を長く保てる商品として、記念日の贈り物などに利用が広がっている。中国では「520」が「我愛你（愛している）」の発音に近いことから、5月20日が思いを伝える日