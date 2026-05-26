記事ポイント株式会社ホットドッグが「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品を発売「コミフデリ喜多方ラーメン坂内」は焼豚2枚とメンマをのせた冷凍惣菜全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等で販売 ホットドッグが展開する愛犬向け食品ブランド「コミフデリ」から、「喜多方ラーメン 坂内」とのコラボ商品が登場します。「コミフデリ喜多方ラーメン坂内」は、愛犬との食