イトーヨーカドーが26日、公式Xにて、とある店舗の外観ショットを公開。“クイズ”を出題した。【写真】うっすらコメダ？「どこの店舗でしょう？」問題のショット投稿で、ある店舗の外観ショットとともに「この店舗はどこのイトーヨーカドーでしょう？」「ヨーカドーユーザーなら余裕…!?」と呼びかけた。この投稿にさまざまな“推理”が寄せられ、「あの曲線デザインと鳩マークで即バレ フードコート最高です！」「既視感が