L'Arc-en-CielとZOZOVILLAがコラボレーションした限定アイテムが、25日から受注販売される。L'Arc-en-Cielの結成35周年を記念した企画で、“L'Anniversary”ロゴをあしらった全12型を展開。夏フェスを意識した機能性アイテムをそろえ、今秋には第2弾の販売も予定している。【画像】「35」の数字が際立つ“L'Anniversary”ロゴをあしらったシャツ今回販売されるのは、フットボールチームのユニフォームをイメージした長袖・半袖