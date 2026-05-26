1950年創業のランドセルメーカー・池田屋は、2026年モデルの販売実績をもとにした「ランドセル人気カラーランキング」を発表した。【一覧表】2026年「ランドセル人気カラーランキング」男児・女児のランキングTOP10調査は1月29日〜5月10日まで、新宿店や横浜みなとみらい店、梅田店、福岡天神店、オンラインショップなど全国6店舗とオンラインショップを対象に実施。各店の販売数より男女各1000個（合計2000個）を抽出し分析し