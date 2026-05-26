元テレビ東京アナウンサーの大江麻理子（47）が、ラジオNIKKEIの新番組『大江麻理子が聞く次代を拓くリーダーたち』に出演することが26日、分かった。大江にとってラジオNIKKEIでレギュラー番組を持つのは、2009〜13年に放送した『日経ヴェリタス 大江麻理子のモヤモヤとーく』以来、実に13年ぶりとなる。【番組カット】4年ぶりに『モヤさま』への参戦を果たした大江麻理子（2023年）この企画では、各企業がこれから先の150