サッカー日本代表の森保一監督（57）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。好きなサッカー監督を明かす場面があった。YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」のショート動画に編集されたものが投稿された。「好きな監督」というテーマでトークする中で、森保監督はブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督の名前を挙げた。「いつも毅然（きぜん