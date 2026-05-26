テレビ朝日の定例会見が26日、東京・六本木の同局で行われた。5月31日で活動を終了する嵐について、西新社長は、「嵐の皆さまには多くのバラエティー番組でお世話になりました。その存在はメンバーおひとり、おひとりとはドラマでもお世話になっております。テレビの歴史にも深く刻まれているとい思います長年の功績に、敬意と感謝を申し上げたい。それぞれが選択された新しい道にも最大限のエールをお送りしたい」と話した。