デジタル庁は26日、マイナポータルの薬画面をリニューアルし、医療機関や薬局で受け取った薬の情報を、最短で当日中にマイナポータルで確認できるようになったと発表した。 マイナポータルの薬の画面に、直近100日以内に薬局や医療機関で受け取った薬や処方箋が表示される「最近の薬」「最近の処方せん」が追加された。以前は、前の月までに受け取った過去の薬の確認にとどまっており、今回のリ