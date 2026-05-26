ケンタッキーフライドチキン（KFC）は5月27日、全国のKFC店舗で恒例の「ザ・アメリカンバーガーズ」を数量限定で発売する。その名の通りアメリカをイメージした商品で、今回はニューヨーク、テキサス、ラスベガスの3都市の名前を冠した3商品を開発。なかでも「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」はKFC史上初となるアボカドを使ったバーガーで、2024年から約2年をかけて完成した一品だ。いったいどんな味がするのか。