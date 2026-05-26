楽天モバイルは、コミュニケーションアプリ「Rakuten Link」で、通話品質の向上を実施した。 4月20日に導入されたもので、5月26日の報道関係者向け説明会で明らかにされた。AndroidとiPhone、全ユーザーでアプリ最新版で実感できるという。 通話品質を示す指標において、Link同士の通話は、26％向上した。他社の携帯電話や固定電話の通話でも16％、向上した。また、ノイズキャンセリング機能の強