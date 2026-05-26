日本で2番目に高いビル、大阪市のあべのハルカスにある展望台「ハルカス300」で、『ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ』が開催されている。2026年10月18日まで。この展望台には、58階の屋外空間「天空庭園」があり、ここがバーベキュー会場。地上約300メートルの眼下に広がるパノラマビューは、絶景で知られる。“手ぶらでバーベキュー”が楽しめるイベントとして、毎年人気。これまで、ビアガーデンとしての開催も含めて、今年で1